Restoran na Sjenjaku od sutra otvoren i nedjeljom

Ljubitelji domaće kuhinje i ugodnog ambijenta imaju dobar razlog za radost. Restoran u sklopu Bingo marketa na Sjenjaku u Tuzli od sutra će raditi i nedjeljom. Novo radno vrijeme bit će od 09:00 do 16:00 sati, čime se gostima omogućava da vikendom uživaju u opuštenom ručku s porodicom ili prijateljima.

Iz restorana poručuju da su ovu odluku donijeli na zahtjev stalnih gostiju koji su željeli imati mogućnost posjete i nedjeljom, danom kada većina Tuzlaka traži mjesto za odmor i dobru hranu.

„Pozivamo naše sugrađane da nam se pridruže i uživaju u ugodnoj atmosferi, pažljivo pripremljenim jelima i ljubaznoj usluzi našeg osoblja“, navode iz restorana.

