Bingo skraćuje radno vrijeme zbog utakmice Bosne i Hercegovine

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra od 21 sat igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, u Torontu protiv Kanade, a tim povodom sve Bingo trgovine u BiH radit će skraćeno, do 20:30 sati.

Dok se Bosna i Hercegovina priprema za dugo očekivano sportsko veče i nastup Zmajeva na svjetskoj sceni, iz Binga navode da zaposlenicima žele omogućiti da na vrijeme stignu pred ekrane, okupe porodicu i prijatelje te zajedno prate utakmicu.

„Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički. Zato sutra zauzmimo pozicije i zajedno bodrimo naše“, poručili su iz Binga.