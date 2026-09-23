Danas počinje treći Sajam knjige „Tuzla 2026“

Arnela Šiljković - Bojić

U Tuzli će danas početi treći Sajam knjige „Tuzla 2026“, koji će od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ okupiti autore, izdavače, književnike i ljubitelje knjige.

Svečano otvaranje sajma bit će upriličeno danas u 11 sati, nakon čega će uslijediti pet dana programa posvećenog knjizi, književnosti i kulturi čitanja.

Posjetioci će imati priliku pogledati i kupiti različita književna izdanja, upoznati autore i izdavače te prisustvovati promocijama knjiga, književnim susretima, razgovorima i drugim pratećim sadržajima.

Ovogodišnji sajam održat će se pod sloganom „Sajam koji povezuje“, a organizatori najavljuju učešće autora i izdavača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Tokom pet dana bit će organizovan program namijenjen različitim generacijama, s posebnim fokusom na susret autora i čitalaca i promociju kulture čitanja.

Treći Sajam knjige „Tuzla 2026“ trajat će do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ u Tuzli.

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