Stipendije za deficitarna zanimanja u TK, konkurs otvoren 15 dana

Stipendije za deficitarna zanimanja u Tuzlanskom kantonu mogu ostvariti redovni učenici prvih razreda srednjih škola koji su u školskoj 2026/2027. godini upisali neko od zanimanja sa utvrđene liste deficitarnih zanimanja.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji ispunjavaju propisane uslove.

Konkurs je raspisan na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija za školsku 2026/2027. godinu.

Stipendije za deficitarna zanimanja, gdje poslati prijavu?

Konkurs je objavljen 21. septembra 2026. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se poslati preporučenom poštom ili predati lično na adresu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla.

Na koverti je potrebno naznačiti da se radi o prijavi na Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja.

Učenici uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju propisanu konkursom, dok je prijavni obrazac također dostupan uz objavljeni konkurs.

Cilj programa je podrška učenicima koji se obrazuju za zanimanja za kojima postoji povećana potreba na tržištu rada u Tuzlanskom kantonu.

Detalji su dostupni OVDJE