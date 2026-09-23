BIHAMK: Povoljni uvjeti za vožnju, na pojedinim dionicama obustave i radovi

BIHAMK navodi da su uvjeti za vožnju jutros povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu, uz uglavnom dobru vidljivost, dok se tokom narednih sati očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima i gradskim saobraćajnicama.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštivanje saobraćajnih propisa.

Zbog asfaltiranja je do četvrtka, 24. septembra, obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno – Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Donjeg Vakufa i Travnika.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj – Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila – Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila, dok se promet odvija magistralnom cestom M-17.

Radovi na više dionica u BiH

Na mostu Hercegovina, na dionici autoceste A-1 Počitelj – Bijača, u toku su radovi zbog kojih je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica, također zbog radova, vozila saobraćaju preticajnom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo vozilima do 3,5 tone.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnoj cesti Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Široki Brijeg – Knešpolje radovi će se izvoditi od 8 do 16 sati, zbog čega se saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti M-5 Nević Polje – Kaonik, u mjestu Ahmići, zbog radova se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća usporeno i naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Usporeno se saobraća i na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac, na prevoju Romanija, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila na usponu iz pravca Podromanije.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Mostar – Čitluk – brdo Hum, gdje se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati vozila propuštaju naizmjenično.

Zbog izgradnje pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi – Srbljani, Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj i Šamac – Orašje, na mjestima izvođenja radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Na raskrsnici magistralne ceste M-5 u Goraždu svjetlosna signalizacija privremeno je izvan funkcije zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme, zbog čega se vozačima preporučuje poseban oprez.

Na granicama bez dužih čekanja

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

BIHAMK upozorava da su zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.