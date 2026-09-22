Salihamidžić pred Ligu nacija ima snažnu poruku za Zmajeve

Hasan Salihamidžić poručio je pred početak Lige nacija da javnost treba smanjiti pritisak na reprezentaciju Bosne i Hercegovine i dati vremena selektoru Sergeju Barbarezu i mladoj generaciji Zmajeva da nastavi svoj razvoj.

Nekadašnji reprezentativac BiH govorio je o aktuelnoj reprezentaciji tokom 15. izdanja Međunarodne sportske konferencije Simposar u Sarajevu, gdje je posebno istakao rezultat koji je ova generacija već napravila plasmanom na Svjetsko prvenstvo.

Salihamidžić smatra da se uoči novih izazova ne bi trebalo zaboraviti ono što su Barbarez i njegovi igrači već ostvarili.

„Ne smijemo zaboraviti kakav je veliki rezultat napravila ova generacija. Prvo se sjetim onih pobjeda prije samog Mundijala, poput one protiv Italije. Niko u to nije vjerovao“, kazao je Salihamidžić.

Plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, kako je rekao, za njega je bio poseban trenutak, posebno zbog vlastitog iskustva iz reprezentativne karijere tokom koje nije uspio nastupiti na velikom takmičenju.

„Kada smo otišli na Svjetsko prvenstvo, bio je to pozitivan šok za sve nas. Bio sam neizmjerno sretan, jer dobro znam kolika je trauma za jednu nogometnu naciju kada propusti veliko takmičenje. Ogromne pohvale idu na račun selektora Sergeja Barbareza i momaka“, poručio je.

Salihamidžić: Pred njima su teške utakmice

Reprezentaciju BiH sada očekuje novi izazov u Ligi nacija. Zmajevi će takmičenje otvoriti 25. septembra gostovanjem Poljskoj, tri dana kasnije igraju u Rumuniji, dok će 2. oktobra dočekati Švedsku. Već 5. oktobra slijedi još jedan domaći susret protiv Poljske.

Hasan Salihamidžić upozorava da protivnici imaju kvalitet i da velika očekivanja nakon plasmana na Mundijal ne bi trebala prerasti u dodatni teret za mladu ekipu.

„Pred njima su teške utakmice, a tu su Poljska, Rumunija, Švedska… Očekivanja javnosti su velika, ali moramo dati ovoj mladoj ekipi i selektoru malo vremena.“

Prema njegovim riječima, reprezentacija ima dovoljno talenta da u budućnosti nastavi praviti dobre rezultate, ali razvoj takve ekipe zahtijeva strpljenje.

„Imamo talentovane momke koji će napraviti rezultate na svom putu, ali moramo smanjiti pritisak i pustiti ih da rade“, poručio je Salihamidžić.