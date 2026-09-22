Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija

Reprezentacija BiH u Ligi nacija prvi ispit imat će 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a samo tri dana kasnije Zmajeve očekuje novo gostovanje, protiv Rumunije u Bukureštu. Oba susreta počinju u 20:45 sati.

Bosna i Hercegovina novu sezonu Lige nacija igra u grupi B4, zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom. Pred početak takmičenja poređenje reprezentacija pokazuje da Zmajeve očekuje zahtjevna grupa, ali i da bh. tim po iskustvu igrača koji čine okosnicu ekipe ne zaostaje za protivnicima.

Kada se posmatra prosječan broj nastupa prvih 11 igrača za nacionalni tim, Poljska prednjači sa 47 utakmica, dok je BiH druga sa prosjekom od 32 nastupa. Slijede Švedska sa 28 i Rumunija sa 21 nastupom.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija prvo igra dva puta u gostima

Prema FIFA poretku, najbolje plasirana reprezentacija u grupi je Poljska na 36. mjestu, odmah iza nje je Švedska na 37, Rumunija je 52, dok je Bosna i Hercegovina na 61. poziciji.

Razlike su vidljive i kada se posmatra tržišna vrijednost ekipa. Švedski tim procijenjen je na više od 406 miliona eura, Poljska na oko 232 miliona, reprezentacija BiH na oko 152 miliona, dok je vrijednost rumunskog kadra procijenjena na oko 57 miliona eura.

Zmajevi će nakon gostovanja Poljskoj 25. septembra i Rumuniji 28. septembra prve domaće utakmice odigrati početkom oktobra. Švedska u Zenicu dolazi 2. oktobra, dok će tri dana kasnije BiH ugostiti Poljsku.

Preostala dva susreta na programu su u novembru. Reprezentacija BiH 14. novembra gostuje Švedskoj, dok će 17. novembra u Zenici protiv Rumunije završiti grupnu fazu Lige nacija.