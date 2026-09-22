Admir Glamočak dobitnik Specijalne nagrade „Adem Ćejvan“

Nedžida Sprečaković
Admir Glamočak dobitnik Specijalne nagrade „Adem Ćejvan“
Admir Glamočak dobitnik Specijalne nagrade „Adem Ćejvan“

Admir Glamočak dobitnik je Specijalne nagrade „Adem Ćejvan“, koja mu je dodijeljena na 25. festivalu bosanskohercegovačke drame Zenica 2026. za izuzetne glumačke kreacije i ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu dugogodišnjeg rada i umjetničkog doprinosa jednog od prepoznatljivih imena bosanskohercegovačkog glumišta.

Specijalna nagrada „Adem Ćejvan“ dodijeljena je Admiru Glamočaku za njegov glumački rad, ali i za doprinos koji je tokom svoje karijere dao razvoju pozorišne umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Priznanje za glumački i teatarski doprinos

Admir Glamočak iza sebe ima bogatu glumačku karijeru tokom koje je ostvario brojne uloge u teatru, na filmu i televiziji, ostavljajući značajan trag na domaćoj kulturnoj sceni.

Nagrada „Adem Ćejvan“, koja nosi ime jednog od istaknutih bosanskohercegovačkih glumaca, ima posebno mjesto među priznanjima koja se dodjeljuju u okviru Festivala bosanskohercegovačke drame u Zenici.

Ovogodišnje priznanje Admiru Glamočaku dodijeljeno je za sjajne glumačke kreacije i njegov ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Univerzitet u Tuzli obilježio 49 godina postojanja dodjelom priznanja studentima i...

Istaknuto

Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnici poklanjaju emotivni performans građanima

Kultura

Doprinos umjetnika tehnologiji: Zašto kreativnost ubrzava inovacije

Vijesti

Urban BeaTZ ART WEEKEND ponovo okuplja tuzlanske umjetnike u ateljeu “Ismet...

Istaknuto

Svečano počela nova akademska godina na Univerzitetu FINra Tuzla

Tuzla i TK

Večeras nastup bendova u okviru Kaleidoskop festivala

Vijesti

Cum Grano Salis u Tuzli krajem oktobra, poznat novi termin književnih susreta

Vijesti

Barbarez otkrio plan: Edin Džeko preskače prva dva meča Lige nacija

Vijesti

Pucnjava u Turskoj: Najmanje osam osoba ranjeno u blizini škole

Vijesti

UKC Tuzla obilježio Svjetski dan Alzheimerove bolesti: Rano prepoznavanje može napraviti veliku razliku

Vijesti

Državljanin BiH uhapšen: Cigarete skrivao čak u braniku automobila, dobio “masnu” kaznu

Učitati više