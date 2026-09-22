Admir Glamočak dobitnik Specijalne nagrade „Adem Ćejvan“

Admir Glamočak dobitnik je Specijalne nagrade „Adem Ćejvan“, koja mu je dodijeljena na 25. festivalu bosanskohercegovačke drame Zenica 2026. za izuzetne glumačke kreacije i ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu dugogodišnjeg rada i umjetničkog doprinosa jednog od prepoznatljivih imena bosanskohercegovačkog glumišta.

Specijalna nagrada „Adem Ćejvan“ dodijeljena je Admiru Glamočaku za njegov glumački rad, ali i za doprinos koji je tokom svoje karijere dao razvoju pozorišne umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Priznanje za glumački i teatarski doprinos

Admir Glamočak iza sebe ima bogatu glumačku karijeru tokom koje je ostvario brojne uloge u teatru, na filmu i televiziji, ostavljajući značajan trag na domaćoj kulturnoj sceni.

Nagrada „Adem Ćejvan“, koja nosi ime jednog od istaknutih bosanskohercegovačkih glumaca, ima posebno mjesto među priznanjima koja se dodjeljuju u okviru Festivala bosanskohercegovačke drame u Zenici.

Ovogodišnje priznanje Admiru Glamočaku dodijeljeno je za sjajne glumačke kreacije i njegov ukupan doprinos razvoju teatarske umjetnosti u Bosni i Hercegovini.