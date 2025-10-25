Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnici poklanjaju emotivni performans građanima

RTV SLON
Foto: Turistička zajednica Grada Tuzla

Trg slobode u Tuzli ove subote, 25. oktobra, tačno u podne postaće pozornica posvećena ljubavi. U susretu glumačke riječi i zvuka gitare, Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, te Elvis Sivčević, magistar klasične gitare, pozvaće prolaznike i publiku da zastanu, poslušaju i osjete ono što često zaboravljamo – toplinu i snagu iskrene emocije.

Kroz spoj poezije, scenskog izraza i muzike, dvojica umjetnika oživjeće različite oblike ljubavi – onu koja spaja i boli, tješi i inspiriše, i onu koja vodi kroz život. Biće to trenutak kada se glas i ton, riječ i tišina, pogled i dodir pretvaraju u zajednički jezik emocije, u kojem će svako moći pronaći dio sebe.

Publiku očekuju i otpjevani trenuci, spontani izrazi osjećaja koji nastaju kada se umjetnost i ljubav susretnu u jednom dahu. Svaka nota, svaka riječ i svaka pauza tog dana nosiće isto ime – ljubav. Ulaz je slobodan, a svi su pozvani da provedu jedno toplo subotnje podne u srcu Tuzle, na Trgu slobode, gdje će ljubav, makar na trenutak, postati glasnija od svakodnevice, saopćeno je iz Turističke zajednice Grada Tuzla.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnički performans Damira Mahmutovića i Elvisa...

Istaknuto

Na Trgu Slobode održava se Sajam proizvoda žena sa sela

Istaknuto

Danas okupljanje u gradovima širom svijeta u čast Halidu Bešliću

Tuzla i TK

Bosanska tradicija u srcu Tuzle: Dani meda okupili 48 izlagača iz...

Kultura

Doprinos umjetnika tehnologiji: Zašto kreativnost ubrzava inovacije

Tuzla i TK

Mediteranski duh u centru Tuzle: Trg slobode dobio novi izgled

Istaknuto

Kidz Halloween: Tuzla spremna za najslađe strašne maske

Istaknuto

Mladi Egipćanin novo pojačanje RK Sloboda

Istaknuto

Oprez na putevima: Mokar kolovoz, magla i brojni radovi širom BiH

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]