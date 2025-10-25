Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnici poklanjaju emotivni performans građanima

Trg slobode u Tuzli ove subote, 25. oktobra, tačno u podne postaće pozornica posvećena ljubavi. U susretu glumačke riječi i zvuka gitare, Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, te Elvis Sivčević, magistar klasične gitare, pozvaće prolaznike i publiku da zastanu, poslušaju i osjete ono što često zaboravljamo – toplinu i snagu iskrene emocije.

Kroz spoj poezije, scenskog izraza i muzike, dvojica umjetnika oživjeće različite oblike ljubavi – onu koja spaja i boli, tješi i inspiriše, i onu koja vodi kroz život. Biće to trenutak kada se glas i ton, riječ i tišina, pogled i dodir pretvaraju u zajednički jezik emocije, u kojem će svako moći pronaći dio sebe.

Publiku očekuju i otpjevani trenuci, spontani izrazi osjećaja koji nastaju kada se umjetnost i ljubav susretnu u jednom dahu. Svaka nota, svaka riječ i svaka pauza tog dana nosiće isto ime – ljubav. Ulaz je slobodan, a svi su pozvani da provedu jedno toplo subotnje podne u srcu Tuzle, na Trgu slobode, gdje će ljubav, makar na trenutak, postati glasnija od svakodnevice, saopćeno je iz Turističke zajednice Grada Tuzla.