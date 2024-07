U okviru 14. Kaleidoskop festivala, u petak 26.07., nastavljaju se aktivnosti Street Arta u Parku kod Muzičke škole, u periodu od 09.00 do 11.00, i od 16.00 do 23.00 sata, te aktivnosti Kaleidoskop Arta, u Gradskom parku, od 17.00 do 23.00 sata.

U parku kod Muzičke škole, od 19.00 do 01.00 sat, nastupit će bendovi:

Skummel, Attack, Sassja, Urban Instinkt, Skroz i Mortal Kombat.

Ulaz je besplatan – saopšteno je iz Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.