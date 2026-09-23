Danas promjenjivo vrijeme, poslijepodne stiže razvedravanje

Arnela Šiljković - Bojić
Meteorolozi najavljuju promjenu vremenskih prilika za vikend
Meteorolozi najavljuju promjenu vremenskih prilika

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 6 do 12 stepeni, na jugu do 16, dok će dnevna iznositi od 15 do 21 stepen, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Očekuje se bolje raspoloženje kod većine populacije, dok bi tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale biti umanjene. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva zbog povremeno povećane naoblake i prohladnog vremena, dok će u Hercegovini biti toplije i ugodnije, uz duže sunčane intervale. U drugom dijelu dana očekuje se dodatno poboljšanje vremenskih prilika širom zemlje.

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