U Tuzli otvoren Sajam knjige

U Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ u Tuzli danas je svečano otvoren Tradicionalni sajam knjige, koji će trajati od 24. do 28. septembra i okupiti autore, izdavače, kulturne radnike i ljubitelje knjige iz cijelog regiona.

Tokom pet dana posjetioce očekuje bogat program – promocije novih naslova, susreti s autorima, radionice, tribine i predavanja. Poseban naglasak stavljen je na radionice za djecu, panel-diskusije o savremenim temama i promocije različitih književnih žanrova.

Direktor Sajma, Edis Bajić, podsjetio je da je ova manifestacija već izrasla u važnu kulturnu platformu Tuzle i šireg regiona, naglašavajući potrebu za snažnijom institucionalnom podrškom kako bi sadržaji bili još bogatiji i dostupniji široj publici.

Sekretar Grada Tuzle, Amir Šuta, naglasio je da Sajam knjige afirmiše čitanje i povezuje autore s publikom, te da Grad Tuzla kontinuirano podržava ovakve projekte zbog njihovog značaja za kulturni život zajednice.

Manifestaciju je zvanično otvorio ministar za kulturu, sport i mlade TK, Damir Gazdić, obećavši veću podršku kulturnim događajima, ističući da upravo ovakve manifestacije doprinose razvoju i promociji kulture u kantonu.

Ulaz na Sajam je slobodan, a posjetioci ga mogu obići svakog dana tokom trajanja manifestacije.