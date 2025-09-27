Gradski dječiji hor „Slavuj“ nastupa na Sajmu knjige u Tuzli

U okviru manifestacije „Ljeto u Tuzli“, Gradski dječiji hor „Slavuj“ održat će koncert u danas u Hrvatskom kulturnom centru s početkom u 12:00 sati. Nastup se odvija u posebnom ozračju Sajma knjige, gdje će publika imati priliku uživati u bogatom repertoaru dječijih pjesama koje su pripremili članovi „Slavuja“ zajedno sa svojim profesorima Renatom Bagarić i Zlatanom Mujkićem.

Njihovi glasovi donose poruku da, iako je kalendarsko ljeto završilo, u pjesmi ono i dalje traje. Dirigentica hora, Renata Bagarić, ističe da hor nije samo skup pjevača, već škola prijateljstva, međusobnog poštovanja i ljubavi prema umjetnosti.

„Djeca kroz pjesmu rastu u zajedništvu i uče vrijednostima koje ih oplemenjuju, a i grad u kojem žive. Nastup na Sajmu knjige posebno je dragocjen, jer pokazuje koliko se književnost i muzika prirodno nadopunjuju“, naglasila je Bagarić.