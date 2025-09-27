Gradski dječiji hor „Slavuj“ nastupa na Sajmu knjige u Tuzli

RTV SLON

U okviru manifestacije „Ljeto u Tuzli“, Gradski dječiji hor „Slavuj“ održat će koncert u danas u Hrvatskom kulturnom centru s početkom u 12:00 sati. Nastup se odvija u posebnom ozračju Sajma knjige, gdje će publika imati priliku uživati u bogatom repertoaru dječijih pjesama koje su pripremili članovi „Slavuja“ zajedno sa svojim profesorima Renatom Bagarić i Zlatanom Mujkićem.

Njihovi glasovi donose poruku da, iako je kalendarsko ljeto završilo, u pjesmi ono i dalje traje. Dirigentica hora, Renata Bagarić, ističe da hor nije samo skup pjevača, već škola prijateljstva, međusobnog poštovanja i ljubavi prema umjetnosti.

„Djeca kroz pjesmu rastu u zajedništvu i uče vrijednostima koje ih oplemenjuju, a i grad u kojem žive. Nastup na Sajmu knjige posebno je dragocjen, jer pokazuje koliko se književnost i muzika prirodno nadopunjuju“, naglasila je Bagarić.

pročitajte i ovo

Politika

Grlić Radman: Komšić teško unazadio odnose Hrvata i Bošnjaka u FBiH

Istaknuto

Crveni križ TK i fudbaleri Slobode pozivaju građane na akciju dobrovoljnog darivanja krvi

Istaknuto

Danas u Tuzli protesti penzionera

Istaknuto

Šta vozače očekuje na cestama u prvom danu vikenda?

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]