Tuzla domaćin sajma knjige “Moj prvi sajam sa porodicom”

Edina Rizvić Aščić
Tuzla domaćin sajma knjige
Foto: Sajam knjige

Tuzla će od 24. do 28. septembra 2025. godine biti domaćin sajma knjige pod nazivom “Moj prvi sajam sa porodicom”, koji će biti održan u prostoru Hrvatskog kulturnog centra “Sveti Franjo”.

Ovogodišnji sajam okupiće izdavače, autore, književne kritičare, kulturne radnike i ljubitelje pisane riječi iz Bosne i Hercegovine i regije, s ciljem promocije knjige, čitanja i književnosti kao važnih stubova obrazovanja i kulture.

Posjetioce očekuje više od stotinu različitih sadržaja, među kojima su promocije novih izdanja, susreti sa autorima i potpisivanja knjiga, panel-diskusije i književne večeri, programi i radionice namijenjene djeci i mladima, kao i predstave i filmske projekcije. Sajam donosi i sajamske popuste te posebne ponude izdavača.

Organizatori pozivaju građane, škole, studente, biblioteke i medije da posjete sajam i učestvuju u aktivnostima koje će Tuzlu na pet dana pretvoriti u centar knjige i književnosti. Ulaz je slobodan.

