Tuzla domaćin sajma knjige “Moj prvi sajam sa porodicom”

Tuzla će od 24. do 28. septembra 2025. godine biti domaćin sajma knjige pod nazivom “Moj prvi sajam sa porodicom”, koji će biti održan u prostoru Hrvatskog kulturnog centra “Sveti Franjo”.

Ovogodišnji sajam okupiće izdavače, autore, književne kritičare, kulturne radnike i ljubitelje pisane riječi iz Bosne i Hercegovine i regije, s ciljem promocije knjige, čitanja i književnosti kao važnih stubova obrazovanja i kulture.

Posjetioce očekuje više od stotinu različitih sadržaja, među kojima su promocije novih izdanja, susreti sa autorima i potpisivanja knjiga, panel-diskusije i književne večeri, programi i radionice namijenjene djeci i mladima, kao i predstave i filmske projekcije. Sajam donosi i sajamske popuste te posebne ponude izdavača.

Organizatori pozivaju građane, škole, studente, biblioteke i medije da posjete sajam i učestvuju u aktivnostima koje će Tuzlu na pet dana pretvoriti u centar knjige i književnosti. Ulaz je slobodan.