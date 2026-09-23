Počela je jesen: Dani od danas postaju sve kraći

Prvi dan jeseni stigao je 23. septembra, a astronomska jesen u Bosni i Hercegovini počela je u 2:05 sati, trenutkom jesenje ravnodnevnice.

Jesenja ravnodnevnica označava trenutak kada Sunce prelazi nebeski ekvator i prelazi na južnu nebesku hemisferu. Od ovog perioda dani na sjevernoj hemisferi postaju sve kraći, a noći duže, sve do zimskog solsticija u decembru.

Iako se ravnodnevnica često opisuje kao dan kada dan i noć traju jednako, njihovo trajanje nije potpuno isto. U Tuzli će 23. septembra Sunce izaći oko 6:33, a zaći oko 18:41 sati, što znači da će dnevna svjetlost trajati nešto više od 12 sati.

Prvi dan jeseni donosi sve kraće dane

Nakon prvog dana jeseni količina dnevne svjetlosti nastavlja se smanjivati. Već 24. septembra dan će u Tuzli trajati približno 12 sati i četiri minute, dok će 26. septembra trajanje dana pasti ispod 12 sati.

Sličan odnos trajanja dana i noći bilježi se i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. U Sarajevu će 23. septembra dan trajati nešto više od 12 sati i sedam minuta, dok će se tokom narednih dana dodatno skraćivati.

Jesen je jedno od četiri godišnja doba i predstavlja prijelaz između ljeta i zime. Donosi postepeni pad temperatura, kraće dane, duže noći i karakterističnu promjenu boje lišća.

Astronomska jesen trajat će do 21. decembra, kada počinje zima. Za Tuzlu je zimski solsticij ove godine predviđen za 21. decembar u 21:50 sati.