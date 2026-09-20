Sajam knjige Tuzla počinje u srijedu: Pet dana susreta autora, izdavača i čitalaca

Sajam knjige Tuzla počinje u srijedu, 23. septembra, a Hrvatski kulturni centar „Sveti Franjo“ tokom pet dana ponovo će okupiti autore, izdavače, kulturne radnike i ljubitelje pisane riječi iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Treće izdanje sajma trajat će do 27. septembra, a organizatori najavljuju program koji neće biti usmjeren samo na prodaju knjiga, nego i na susrete publike s autorima, razgovore o književnosti, obrazovanju i kulturi čitanja.

Ovogodišnji sajam održava se pod konceptom „Sajam koji povezuje“, kojim organizatori žele uključiti i škole, ustanove, udruženja, umjetnike, mlade i druge učesnike u kreiranje sadržaja.

Sajam knjige Tuzla donosi programe za različite generacije

Tokom pet sajamskih dana planirane su promocije novih izdanja, književne večeri, susreti s autorima, panel-diskusije, radionice, stručni i naučni sadržaji, kao i programi namijenjeni djeci, mladima i porodicama.

Poseban dio programa bit će posvećen promociji čitanja među najmlađima, ali i razgovorima o položaju knjige u vremenu u kojem sve veći dio sadržaja prelazi u digitalni prostor.

Organizatori očekuju izdavače i autore iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, nastavljajući praksu prethodnih izdanja koja su u Tuzlu dovela brojne književnike, publiciste i kulturne radnike.

Tuzla ponovo mjesto susreta pisaca i čitalaca

Sajam je prethodnih godina privukao hiljade posjetilaca, a organizatori žele da i ovogodišnje izdanje ostane mjesto direktnog susreta autora i publike, ali i prostor za razgovor o novim knjigama i aktuelnim kulturnim temama.

Uz promocije i književne razgovore najavljeni su i predstave, kvizovi i radionice, uz poseban fokus na sadržaje za djecu i mlade.

Sajam knjige Tuzla bit će otvoren od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, a detaljan raspored pojedinačnih promocija i programa bit će dostupan kroz zvanični program manifestacije.