Akcija protiv korupcije u TK: Pretresi policijskog službenika

Nedžida Sprečaković
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

Akcija MUP TK protiv korupcije provodi se na području Banovića i Živinica, gdje su istražitelji jutros pretresli objekte i vozila koja koriste policijski službenik i predstavnik jednog pravnog lica.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, aktivnosti provode pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Pretresi su izvršeni po naredbama Općinskog suda u Živinicama, a obuhvaćeni su objekti i vozila na području Banovića i Živinica koje koriste E.S. (1988) iz Banovića, policijski službenik Policijske uprave Živinice, te E.M. (1994) iz Živinica, predstavnik pravnog lica.

Akcija MUP TK protiv korupcije zbog sumnje na dva krivična djela

Cilj pretresa je pronalazak i izuzimanje predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela primanje dara i drugih oblika koristi te prijevara u privrednom poslovanju.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da se operativne aktivnosti, pod nadzorom postupajućeg kantonalnog tužioca, nastavljaju.

Više informacija o rezultatima akcije MUP TK protiv korupcije bit će poznato nakon okončanja istražnih aktivnosti.

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