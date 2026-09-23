Pet Shop Moja Maza Tuzla: Sve za ljubimce na jednom mjestu

Pet Shop Moja Maza Tuzla mjesto je na kojem vlasnici pasa, mačaka i drugih kućnih ljubimaca mogu pronaći hranu, opremu, igračke, proizvode za njegu, ali i savjet pri izboru onoga što njihovom ljubimcu zaista treba.

Prodavnica se nalazi na adresi Batva 23 u Tuzli, a ponuda je osmišljena tako da na jednom mjestu obuhvati proizvode potrebne za svakodnevnu brigu o kućnim ljubimcima.

U ponudi su suha i mokra hrana za različite uzraste, veličine i prehrambene potrebe ljubimaca, kao i poslastice, igračke namijenjene aktivnosti i mentalnoj stimulaciji te različita oprema za svakodnevnu upotrebu.

Pet Shop Moja Maza Tuzla nudi hranu, opremu i proizvode za njegu

Vlasnici ljubimaca u Mojoj Mazi mogu pronaći ogrlice, povodce, orme, zdjelice, ležajeve i transportere, ali i kozmetiku, šampone i druge preparate za njegu i higijenu. Ponuda nije namijenjena samo psima i mačkama, već obuhvata i proizvode za ptice, kuniće i druge male životinje.

Posebna pažnja posvećena je i pomoći kupcima pri izboru proizvoda. Iz Pet Shopa Moja Maza ističu da svaki ljubimac ima različite navike i potrebe, zbog čega kupcima nastoje predstaviti dostupne opcije i pomoći pri odabiru odgovarajuće hrane ili opreme.

Prodavnica je pet friendly, pa vlasnici u kupovinu mogu doći zajedno sa svojim ljubimcima.

Mjesto za potrebe ljubimaca u Tuzli

Pet Shop Moja Maza Tuzla nalazi se u ulici Batva 23, a informacije o ponudi moguće je dobiti na brojeve telefona 035/210-169 i 061/406-679. Za komunikaciju putem Vibera dostupan je broj +387 61 406 679.

Aktuelna ponuda i noviteti mogu se pratiti i putem Instagram profila @tzmojamaza.

Za vlasnike koji žele na jednom mjestu pronaći hranu, novu igračku, opremu ili proizvode za njegu, Moja Maza nudi izbor prilagođen različitim vrstama i potrebama kućnih ljubimaca.