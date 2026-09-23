Osumnjičeni u akciji „Pantera“ danas će biti predati Tužilaštvu KS

Akcija „Pantera“ rezultirala je pronalaskom plantaže sa oko 400 stabljika cannabisa na području Konjica, dok su četiri osobe uhapšene zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnim drogama.

Operativnu akciju realizovali su policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Uprave policije MUP-a HNK i Uprave policije MUP-a TK.

Na području Konjica, u mjestu Borci, pronađena je plantaža sa zasadima opojne droge cannabis. Tom prilikom zaplijenjeno je oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema za koju se sumnja da je korištena za ilegalnu proizvodnju.

U akciji „Pantera“ uhapšene četiri osobe

Uhapšeni su S.F. iz Konjica, S.D. iz Sarajeva, I.M. iz Sinja, državljanin Hrvatske, te J.H.H. iz Tuzle.

Sumnjiče se za produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

S.F. se dodatno tereti i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Akcija „Pantera“ provedena je s ciljem dokumentovanja krivičnih djela povezanih s neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga.

Nezvanično su osumnjičeni Samedin Fišić, Jelena Hribar Hadžić, Semir Dučić i Ivan Majić, a oni će u toku dana će biti predati u nadležnost Tužilaštva KS na dalje postupanje.