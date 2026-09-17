U akciji „Bure“ zaplijenjena droga vrijednosti pet miliona eura

U zajedničkoj operativnoj akciji „Bure“, provedenoj na području općine Ilijaš, zaplijenjeno je ukupno 1.095 kilograma sintetičkih narkotika, odnosno približno 1,1 tona droge.

Akciju su 16. i 17. septembra proveli pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema navodima nadležnih, riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika ove vrste, a procijenjena tržišna vrijednost oduzete droge iznosi oko pet miliona eura.

Radi se o sintetičkom katinonu, supstanci koja se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Na ilegalnom tržištu u Bosni i Hercegovini i regiji ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni između 20 i 30 eura po gramu.

Ukoliko bi zaplijenjena količina bila podijeljena i prodavana u pojedinačnim dozama, njena vrijednost na ulici mogla bi, prema procjenama, iznositi između 25 i 33 miliona eura.

Tokom akcije privremeno su oduzeti i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokazni materijal. Među njima su specijalne maske za cijelo lice sa sistemskim filterima i cijevima za dovod zraka, koje se koriste prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci, kao i vatreno oružje, mobilni telefoni, pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica.

Sve aktivnosti provode se pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbama Suda BiH, s ciljem dokumentovanja krivičnog djela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

U okviru akcije jedna osoba je lišena slobode, dok su pretresi na više lokacija nastavljeni i tokom dana. Rad na predmetu je u toku.