CIK BiH izrekao kazne strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 216.000 KM

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je kazne političkim strankama i kandidatima zbog kršenja Izbornog zakona tokom kampanje za Opće izbore 2026. godine. Najveći broj sankcija odnosio se na preuranjenu izbornu kampanju.

SNSD-u su izrečene kazne u ukupnom iznosu od 92.000 KM, dok su kandidati ove stranke kažnjeni sa ukupno 21.000 KM.

Među pojedinačnim kaznama je ona izrečena Sanji Vulić u iznosu od 8.000 KM zbog preuranjene kampanje i širenja netačnih informacija kojima se, prema odluci CIK-a, osporavao integritet izbornog procesa.

SNSD je dodatno kažnjen sa 8.000 KM zbog nastupa Nikole Špirića u kojem su, prema ocjeni CIK-a, iznesene netačne informacije u vezi sa izbornim procesom, dok je zbog zloupotrebe djece u izbornoj kampanji ovoj stranci izrečena kazna od 10.000 KM.

Koalicija Draško Stanivuković – Pokret sigurna Srpska kažnjena je u više predmeta koji se odnose na preuranjenu kampanju sa ukupno 25.500 KM, dok su njenim kandidatima izrečene kazne od ukupno 13.000 KM.

SDP BiH kažnjen je sa 17.000 KM zbog preuranjene kampanje, dok su njegovi kandidati kažnjeni sa 3.500 KM.

Ujedinjenoj Srpskoj izrečene su kazne od ukupno 7.500 KM, a njenim kandidatima 6.500 KM. Republikanci BiH kažnjeni su sa 6.000 KM, koliko iznosi i kazna izrečena njihovom kandidatu.

SDA je zbog preuranjene kampanje kažnjena sa 6.000 KM, dok je Hrvatskoj petorci izrečena kazna od 3.000 KM, a njenim kandidatima ukupno 2.000 KM.

Stranka za BiH kažnjena je sa 3.500 KM, koliko je izrečeno i koaliciji NES, PDA, Naprijed.

Prema zbirnim podacima, Centralna izborna komisija je zbog različitih kršenja Izbornog zakona političkim subjektima izrekla kazne u ukupnom iznosu od 164.000 KM, dok su kandidati kažnjeni sa ukupno 52.000 KM.