Određen pritvor zbog neovlaštene trgovine drogom i oružja

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom H. M. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela povezanih s drogom i oružjem.

Osumnjičeni se tereti za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, kao i neovlašteno nabavljanje, držanje, nošenje, trgovinu, popravljanje, modifikaciju ili posredovanje u vezi s oružjem i municijom.

Pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela

Mjera pritvora određena je na osnovu odredbi Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo.

Protiv rješenja o određivanju pritvora stranke imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od prijema odluke.