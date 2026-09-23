UEFA odredila sudije za meč Poljska – BiH

Poljska – BiH prvi je meč fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u novoj sezoni Lige nacija, a UEFA je odredila sudijsku ekipu za susret koji se u petak igra u Varšavi.

Glavni sudija bit će 41-godišnji Grk Anastasios Papapetrou, dok će mu pomagati sunarodnjaci Tryfon Petropoulos i Petros Patras. Za četvrtog sudiju određen je Fotios Polychronis.

I u VAR sobi bit će grčki arbitri. Glavni VAR sudija bit će Ioannis Papadopoulos, dok je njegov pomoćnik Spyridon Zampalas.

Poljska – BiH otvara nastup Zmajeva u Ligi nacija

Papapetrou ima dugogodišnje iskustvo suđenja u grčkom prvenstvu i evropskim takmičenjima.

Bosanskohercegovačkoj javnosti poznat je i kao glavni arbitar utakmice Konferencijske lige između Borca i Vikingura, na kojoj je pokazao deset žutih kartona.

Tokom karijere njegove pojedine odluke izazivale su polemike u grčkom fudbalu, među kojima su bile i one na utakmicama AEK – Atromitos i Volos – Olympiacos.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicom protiv Poljske otvara nastup u grupi B4 Lige nacija, u kojoj se još nalaze Rumunija i Švedska. Nakon gostovanja u Varšavi, Zmajevi će 28. septembra gostovati Rumuniji.

Utakmica Poljska – BiH igra se u petak, 25. septembra, od 20:45 sati na stadionu PGE Narodowy u Varšavi.