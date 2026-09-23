Dva sastojka dovoljna su za napitak koji može pomoći kod nadutosti

Napitak za nadutost od chia ili lanenih sjemenki i jabukovog sirćeta jedan je od jednostavnih recepata koji se preporučuju osobama koje nakon jela imaju osjećaj težine i punoće u stomaku.

Za njegovu pripremu potrebne su namirnice koje mnogi već imaju u kuhinji, a cijeli postupak traje svega nekoliko minuta.

Osnovu napitka čine jedna kašika chia ili lanenih sjemenki i čaša mlake vode kojoj se dodaje kašičica jabukovog sirćeta.

Sjemenke je potrebno ostaviti desetak minuta da nabubre, nakon čega se pomiješaju s vodom i sirćetom. Po želji se može dodati i malo limuna. Prema receptu, napitak se pije približno pola sata prije odlaska na spavanje.

Kako napitak za nadutost djeluje?

Chia i lanene sjemenke bogate su vlaknima koja u dodiru s vodom stvaraju gelastu strukturu i mogu pomoći normalnom radu probavnog sistema.

U izvornom receptu navodi se i da jabukovo sirće može imati određeni utjecaj na nivo šećera u krvi nakon obroka, dok su pojedina istraživanja ispitivala njegovu povezanost s promjenama tjelesne težine i obima struka.

Ipak, napitak za nadutost ne može preko noći „istopiti“ kilograme niti zamijeniti uravnoteženu prehranu i fizičku aktivnost. Eventualna promjena na vagi nakon konzumiranja ovakvih napitaka može biti povezana i s pražnjenjem crijeva ili gubitkom tečnosti, a ne masnog tkiva.

Važno je ne pretjerivati s jabukovim sirćetom

Prilikom pripreme preporučuje se koristiti mlaku, a ne vrelu vodu i ne povećavati količinu jabukovog sirćeta jer veća količina može nadražiti želudac.

Osobama koje žele smanjiti osjećaj težine savjetuje se i da večeru ne jedu neposredno prije spavanja te da biraju lakše obroke.

Napitak nije pogodan za svakoga. Osobe koje imaju čir na želucu, refluks ili osjetljivu probavu trebale bi se prije konzumiranja posavjetovati s ljekarom, dok se u izvornom receptu trudnicama i dojiljama savjetuje da izbjegavaju jabukovo sirće.

Ako se nakon konzumiranja pojave bol, žgaravica ili druga nelagoda, napitak ne bi trebalo nastaviti piti.