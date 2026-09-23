Sladić razbio priče o „toplotnoj kupoli“: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja septembra

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Nedim Sladić

Nedim Sladić objavio je novu prognozu za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je pojasnio šta se može očekivati narednih dana, ali i odbacio tvrdnje o dolasku takozvane toplotne kupole.

Poznati bh. meteorolog naveo je da se nove, prolazne padavine očekuju u noći na petak, a premještat će se od sjeverozapada prema jugu zemlje.

Prema njegovim riječima, količine padavina neće biti dovoljne da bi se moglo govoriti o kraju suše, ali bi kiša mogla pomoći u gašenju požara na Čvrsnici.

Od subote ponovo više sunca

Sladić navodi da se već od subote u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje više sunčanog vremena.

Istovremeno je odbacio tvrdnje da Bosnu i Hercegovinu zahvata „toplotna kupola“.

Prema njegovoj procjeni, znatno izraženija vrućina očekuje se ovog vikenda na području Španije i Portugala, gdje bi temperature mogle biti bliže 40 nego 35 stepeni Celzijusa.

Krajem septembra ponovo toplije

Sladić najavljuje da će krajem septembra dnevne temperature u Hercegovini ponovo dosezati oko 30 stepeni, dok će u Bosni biti nešto više od 25 stepeni.

Jutra i večeri ipak će ostati prohladni, što je u skladu s ulaskom u jesenji period.

Meteorolog je svoju objavu završio porukom da se ponovo javlja početkom novembra.

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