Hamid Taletović se izjasnio da nije kriv za ubistvo i dva pokušaja ubistva

Pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Hamida Taletovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela Ubistvo na okrutan i podmukao način, dva Pokušaja ubistva i krivično djelo Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Optuženi se izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret.

Sudija za prethodno saslušanje će, shodno Zakonu o krivičnom postupku FBiH, krivični predmet protiv optuženog proslijediti vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja suđenja.

Optuženi se tereti da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine, u naselju Čifluk na području Banovića, nakon prethodnog verbalnog sukoba, sa više hitaca iz automatkse puške usmrtio komšiju N.Ć., te u namjeri da ih usmrti, ispalio i više hitaca prema bratu i supruzi žrtve, A.Ć., prilikom čega je navedenoj nanio teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice.