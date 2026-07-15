BiH među četiri najbolje reprezentacije svijeta: Egipat savladan za plasman u polufinale

Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Hangzhouu u Kini. Tim BiH je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:19 i 25:19.

Bh. tim odlično je otvorio utakmicu i od samog početka uspostavio svoj ritam igre. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sigurnom igrom u napadu i dobrom organizacijom na terenu kontrolisali su rezultat tokom prvog seta, koji su riješili u svoju korist rezultatom 25:19.

U drugom setu Egipat je zaigrao mnogo bolje te je u jednom trenutku stigao do prednosti od 12:5. Ipak, selektor Ifet Mahmutović pravovremenim izmjenama unio je dodatnu energiju u igru svog tima, a serijom odličnih servisa Safeta Alibašića Bosna i Hercegovina uspjela je potpuno preokrenuti tok seta. Bh. tim je postepeno smanjivao zaostatak, stigao do izjednačenja, a potom preuzeo kontrolu nad igrom i drugi set riješio u svoju korist rezultatom 25:19.

Treći set donio je veliku borbu i atraktivnu odbojku, a ekipe su se smjenjivale u vodstvu tokom većeg dijela seta. Ipak, u završnici susreta bh. reprezentativci napravili su seriju od nekoliko vezanih poena, stekli odlučujuću prednost i priveli meč kraju za konačnih 25:19 i plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

U redovima Bosne i Hercegovine posebno raspoložen bio je Mirzet Duran sa 20 osvojenih poena. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupili su: Ismet Godinjak, Adnan Manko, Stevan Crnobrnja, Armin Šehić, Asim Medić, Mirzet Duran, Nizam Čančar, Dževad Hamzić, Edin Đino, Safet Alibašić, Sabahudin Delalić, Ermin Jusufović, Alen Prašović i Elvis Šerifović.

Bosna i Hercegovina će u polufinalu odmjeriti snage sa reprezentacijom Brazila. Susret je na programu u petak u 18:30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 12:30 sati po srednjoevropskom vremenu.