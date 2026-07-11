Tajfun zaustavio Svjetsko prvenstvo: Odgođen derbi Bosne i Hercegovine i Irana u sjedećoj odbojci

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, zajedno sa stručnim štabom i ostatkom delegacije, sigurna je u službenom hotelu Svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhouu, nakon što su organizatori zbog približavanja tajfuna Bavi privremeno obustavili takmičenje.

Odluka o prekidu svih sportskih aktivnosti donesena je na osnovu preporuka nadležnih službi, a takmičenje će biti nastavljeno tek kada vremenski uslovi budu omogućavali sigurno održavanje utakmica.

U Kini je trenutno na snazi upozorenje drugog stepena opasnosti od tajfuna, što je pretposljednji nivo u četverostepenom sistemu upozorenja, zbog čega su uvedene dodatne mjere sigurnosti.

Zbog novonastale situacije odgođen je i jedan od najiščekivanijih susreta grupne faze između Bosne i Hercegovine i Irana, selekcija koje godinama pripadaju svjetskom vrhu u sjedećoj odbojci. Prema dostupnim informacijama, kompletan raspored prvenstva vjerovatno će biti pomjeren za jedan dan, dok će konačnu odluku organizatori donijeti nakon procjene razvoja vremenskih prilika.

Bh. reprezentativci i članovi delegacije ostaju u hotelu i postupaju prema uputama organizatora, koji ističu da je sigurnost svih učesnika apsolutni prioritet.

Nove informacije o nastavku Svjetskog prvenstva i izmijenjenom rasporedu utakmica bit će objavljene čim organizatori donesu konačnu odluku.