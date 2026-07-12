BiH danas protiv Irana u derbiju Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci

Svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci u kineskom Hangzhouu danas se nastavlja nakon privremene obustave takmičenja zbog tajfuna Bavi, a reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje derbi grupne faze protiv selekcije Irana.

Susret je na programu u 16:00 sati po srednjoevropskom vremenu.

Bh. reprezentacija prvenstvo je otvorila uvjerljivom pobjedom nad Japanom rezultatom 3:0, dok je Iran u prvom kolu bio bolji od Poljske sa 3:1.

Iran u duel ulazi kao aktuelni svjetski i paraolimpijski prvak, a utakmica protiv Bosne i Hercegovine važi za jedan od najvećih derbija u svijetu sjedeće odbojke.

Uprkos promjenama rasporeda izazvanim nepovoljnim vremenskim uslovima, iz bh. tabora poručuju da su svi reprezentativci zdravi, spremni i motivisani za važan meč u borbi za što bolju poziciju pred nokaut fazu prvenstva.