Zagrijavanje prije treninga ne treba preskakati: Evo zbog čega je važno

Zagrijavanje prije treninga važan je dio svake fizičke aktivnosti jer priprema mišiće, zglobove i nervni sistem za veći napor, a istovremeno može smanjiti rizik od povreda.

Mnogi zbog nedostatka vremena odmah prelaze na intenzivnije vježbe, ali stručnjaci upozoravaju da takav pristup može negativno uticati na kvalitet treninga i povećati mogućnost istegnuća i drugih povreda.

Tokom zagrijavanja postepeno se povećavaju broj otkucaja srca i protok krvi prema mišićima, dok zglobovi postaju spremniji za veći opseg pokreta. Na taj način tijelo lakše prelazi iz stanja mirovanja u intenzivniju fizičku aktivnost.

Manji rizik od povreda

Jedna od najvažnijih prednosti koje donosi zagrijavanje prije treninga jeste priprema mišića i vezivnog tkiva za opterećenje.

Nedovoljno pripremljeni mišići podložniji su istegnućima i drugim povredama, naročito tokom naglih ili zahtjevnih pokreta. Lagani pokreti, zamasi nogama i rukama te dinamičko istezanje mogu pomoći tijelu da se postepeno pripremi za trening.

Bolje performanse mišića

Pravilno zagrijani mišići efikasnije se aktiviraju, što može doprinijeti boljoj kontroli pokreta i većoj snazi tokom vježbanja.

Ovo je posebno značajno kod treninga snage i vježbi visokog intenziteta, gdje pravilna aktivacija mišićnih grupa može imati značajan uticaj na izvedbu.

Veća pokretljivost i fleksibilnost

Dinamičko zagrijavanje može poboljšati pokretljivost zglobova i povećati opseg pokreta.

To je naročito važno kod vježbi poput čučnjeva, iskoraka i mrtvog dizanja, koje zahtijevaju dobru pokretljivost i stabilnost. Bez odgovarajuće pripreme određeni pokreti mogu dodatno opteretiti mišiće i zglobove.

Priprema i tijela i uma

Zagrijavanje prije treninga ne priprema samo tijelo već pomaže i u mentalnom fokusiranju na vježbanje. Postepeno povećavanje intenziteta aktivnosti omogućava nervnom sistemu da se prilagodi i poboljša koordinaciju pokreta.

Na taj način tokom treninga mogu biti bolji fokus, kontrola pokreta i reakcije tijela.

Koliko bi zagrijavanje trebalo trajati?

Dobro zagrijavanje obično traje između pet i deset minuta, a može uključivati lagano hodanje, trčanje u mjestu, dinamičko istezanje i vježbe mobilnosti.

Vrstu zagrijavanja najbolje je prilagoditi samom treningu. Kod treninga snage naglasak može biti na aktivaciji određenih mišićnih grupa, dok je kod kardio treninga korisno postepeno povećavati broj otkucaja srca.