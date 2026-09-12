Stižu hladna jutra: Na planinama moguć i mraz

Nakon perioda visokih temperatura, u Bosnu i Hercegovinu stižu osjetno svježija jutra, a lokalni mraz moguć je na višim nadmorskim visinama.

Prema objavi stranice BH Meteo, u jutarnjim satima u nedjelju mraz se očekuje na planinskim visoravnima i u mrazištima centralne i istočne Bosne. Na pojedinim lokalitetima u susjednoj Srbiji i Crnoj Gori moguća je i temperatura ispod nule.

Pred nama je tako znatno svježija noć, uz temperature koje će biti karakterističnije za ranu jesen. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnje temperature u većem dijelu Bosne u nedjelju će se kretati od 9 do 15 stepeni, dok će dnevne biti između 18 i 24 stepena.

BH Meteo navodi da će ova promjena donijeti pravo ranojesenje vrijeme, uz sve jasnije znakove da se ljeto polako približava kraju.