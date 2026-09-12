Zašto se beba budi noću? Ovo su najčešći razlozi

Ako se beba odjednom počela češće buditi tokom noći, roditelji često pomisle da su nešto pogriješili. Ipak, noćna buđenja su veoma česta tokom prve godine života i najčešće su dio normalnog razvoja bebe.

Jedan od razloga može biti nova razvojna faza. Kako beba uči da se okreće, sjedi, puže i sve više upoznaje okolinu, promjene u razvoju mogu utjecati i na njen san. Bebe se prirodno bude između ciklusa spavanja, a nekima je tada potrebna pomoć da ponovo zaspu.

Kod mlađih beba čest razlog je i glad. Novorođenčad i male bebe imaju potrebu za češćim hranjenjem, pa su noćna buđenja zbog obroka očekivana. Kako rastu, intervali spavanja obično postaju duži.

Ponekad beba ne traži hranu, već blizinu roditelja. Posebno u drugoj polovini prve godine može se javiti separacijska anksioznost, zbog koje se dijete budi i traži jednog ili oba roditelja. I ova faza je uobičajena i uglavnom prolazna.

Česta buđenja mogu se pojaviti i tokom perioda promjena u obrascima spavanja. Oko četvrtog mjeseca bebe počinju razvijati pravilnije cikluse spavanja, pa se mogu češće buditi između pojedinih faza. Slične faze mogu se pojavljivati i kasnije tokom prve godine.

Važno je imati na umu da se ritam spavanja razlikuje od bebe do bebe. Ako se dijete normalno hrani, napreduje i nema druge simptome koji zabrinjavaju roditelje, povremena noćna buđenja najčešće nisu razlog za paniku. Ako se buđenja naglo promijene ili ih prate problemi s hranjenjem, disanjem, temperaturom, bolom ili napredovanjem, potrebno je posavjetovati se s pedijatrom.