Nikola Katić upisao odličnu partiju u pobjedi Schalkea protiv Union Berlina

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić odigrao je odličnu utakmicu u pobjedi Schalkea nad Union Berlinom rezultatom 3:1.

Katić je utakmicu počeo od prve minute i bio jedan od važnijih igrača u odbrani ekipe iz Gelsenkirchena. Prema dostupnoj statistici, imao je pet osvojenih duela, četiri uspješna starta i čak 20 otklonjenih opasnosti.

Schalke je do pobjede u Berlinu stigao golovima Robina Gosensa, Adila Aouchichea i Maximiliana Wöbera, dok je jedini pogodak za Union postigao Tim Skarke u sudijskoj nadoknadi.

Za Schalke je ovo bila prva pobjeda u novoj sezoni Bundeslige, nakon poraza od Augsburga i remija bez golova protiv Bayerna.

Katić je tako nastavio biti standardan u početnoj postavi Schalkea, a nakon četiri odigrana kola ove sezone ima 29 osvojenih duela i 14 pobjeda u zračnim duelima prema službenoj statistici Bundeslige.