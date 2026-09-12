Lukavac u znaku sporta: Sajam sporta 18. septembra

U okviru obilježavanja Dana grada Lukavac, u petak, 18. septembra, bit će održan Sajam sporta Lukavac 2026.

Manifestaciju organizuju Sportski savez Lukavac i Turistička zajednica grada Lukavac, uz pokroviteljstvo Grada Lukavac. Sajam će biti održan od 10:30 do 16 sati na platou Centra za kulturu Lukavac.

Posjetiocima će se predstaviti sportski klubovi i kolektivi s područja grada, koji će kroz prezentacije i druženje približiti svoj rad, aktivnosti i različite sportske discipline.

Poseban sadržaj pripremljen je za najmlađe. Djeca će imati priliku učestvovati u sportskim igraonicama, družiti se, ali i upoznati različite sportove i sportske kolektive iz svog grada.

Cilj manifestacije je promocija sporta među djecom i mladima, zdravih životnih navika i aktivnog provođenja slobodnog vremena, ali i predstavljanje mogućnosti za bavljenje sportom na području Lukavca.

Sajam sporta bit će održan u okviru programa obilježavanja Dana grada Lukavac, a organizatori pozivaju građane da 18. septembra posjete plato Centra za kulturu i budu dio sportskog druženja.