EUFOR od 22. augusta provodi vježbu „Brzi odgovor 2026“ širom BiH

Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, generalmajor Maurizio Fronda, najavio je održavanje multinacionalne vježbe „Brzi odgovor 2026“, koja će od 22. augusta do 3. septembra biti realizovana na više lokacija širom Bosne i Hercegovine.

Fronda je istakao da ovakve vježbe omogućavaju EUFOR-u provjeru spremnosti za brzo i efikasno reagovanje kada je to potrebno, ali i dodatno jačaju interoperabilnost i saradnju s domaćim partnerima.

U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje učesnice misije. Snage će privremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kao i jedinicom za brzi odgovor iz sastava KFOR-a.

Fronda je „Brzi odgovor 2026“ ocijenio jednom od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a. Kako je naveo, vježbom se provjerava sposobnost brzog raspoređivanja i pojačavanja snaga, koordinacije s partnerima i održavanja visokog nivoa spremnosti za izvršavanje mandata koji je EUFOR-u povjerilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Fronda je kazao da ona ostaje stabilna, ali da očuvanje stabilnosti zahtijeva stalnu spremnost, blisku saradnju i kontinuiranu procjenu sigurnosnog okruženja.

Naglasio je i značaj redovne obuke, održavanja operativnih sposobnosti i efikasnih mehanizama za pojačavanje snaga.

„Naša obaveza ostaje jasna, podržati sigurno i stabilno okruženje za sve građane BiH“, poručio je komandant EUFOR-a, dodajući da vježba predstavlja priliku za potvrdu posvećenosti sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regiji.

Važna koordinacija domaćih i međunarodnih institucija

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak istakao je da je jedan od ključnih ciljeva vježbe osigurati punu koordinaciju svih uključenih institucija i pravovremenu razmjenu informacija između lokalnih policijskih struktura, lokalnih zajednica, entitetskih ministarstava i agencija za provođenje zakona na svim nivoima.

Prema njegovim riječima, vježba predstavlja priliku za potvrdu visokog stepena saradnje i koordinacije domaćih i međunarodnih sigurnosnih aktera.

Bošnjak je posebno istakao značaj zajedničkog djelovanja Oružanih snaga BiH i EUFOR-a u kriznim situacijama, naglašavajući da je kontinuirana obuka neophodna za održavanje spremnosti institucija i službi.

Pojačano kretanje snaga bit će vidljivo na terenu

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, generalpukovnik Gojko Knežević, najavio je da će tokom vježbe biti pojačano kretanje snaga EUFOR-a na terenu i njihova veća vidljivost u odnosu na uobičajene aktivnosti.

Oružane snage BiH također će učestvovati u vježbi, dok se konačan obim njihovog angažmana još usaglašava s partnerima.

Knežević je naveo da je već donesena odluka o ustupanju određenog broja lokacija i objekata na vojnim lokacijama za potrebe EUFOR-a, kako bi se vježba mogla realizovati u skladu s planiranim scenarijem.

Podsjetio je i na dosadašnju saradnju Oružanih snaga BiH i EUFOR-a, navodeći da je u prvoj polovini ove godine uspješno realizovana vježba „Kombinirani odgovor“.

Vježba „Brzi odgovor 2026“ bit će održana na više lokacija u Bosni i Hercegovini, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača i Krčmarice, kao i na određenim graničnim prijelazima.

Cilj vježbe je provjera sposobnosti EUFOR-a za brzo raspoređivanje, efikasnu koordinaciju i djelovanje u cilju podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini.