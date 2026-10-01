U toku asfaltiranje puteva u Tušnju i Gornjoj Tuzli

Radovi na sanaciji i asfaltiranju putne infrastrukture danas se izvode u mjesnim zajednicama Tušanj i Gornja Tuzla, u okviru programa „Putna infrastruktura II“. Aktivnosti realizuje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

U Mjesnoj zajednici Tušanj u toku je sanacija i asfaltiranje puta u Ulici Tušanj do broja 187, u dužini od 160 metara. Vrijednost radova iznosi 31.508,10 KM.

Radovi se istovremeno izvode i u naselju Gudelj, u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, gdje se put sanira i asfaltira u okviru redovnog održavanja.

Iz Gradske uprave navode da su ovi radovi dio ugovorenih projekata iz programa „Putna infrastruktura II“, kojim se tokom godine realizuje više zahvata na lokalnoj putnoj mreži.

Građani će, kako je saopćeno, o narednim aktivnostima i nastavku realizacije projekata po pojedinim lotovima biti pravovremeno informisani.