U toku asfaltiranje puteva u Tušnju i Gornjoj Tuzli

Ali Huremović
U toku asfaltiranje puteva u Tušnju i Gornjoj Tuzli

Radovi na sanaciji i asfaltiranju putne infrastrukture danas se izvode u mjesnim zajednicama Tušanj i Gornja Tuzla, u okviru programa „Putna infrastruktura II“. Aktivnosti realizuje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

U Mjesnoj zajednici Tušanj u toku je sanacija i asfaltiranje puta u Ulici Tušanj do broja 187, u dužini od 160 metara. Vrijednost radova iznosi 31.508,10 KM.

Radovi se istovremeno izvode i u naselju Gudelj, u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, gdje se put sanira i asfaltira u okviru redovnog održavanja.

Iz Gradske uprave navode da su ovi radovi dio ugovorenih projekata iz programa „Putna infrastruktura II“, kojim se tokom godine realizuje više zahvata na lokalnoj putnoj mreži.

Građani će, kako je saopćeno, o narednim aktivnostima i nastavku realizacije projekata po pojedinim lotovima biti pravovremeno informisani.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas protest ispred Tužilaštva TK zbog pritvora maloljetnice iz Gornje Tuzle

Tuzla i TK

Otvoreni obnovljeni pomoćni tereni stadiona Tušanj, uloženo oko 710.000 KM

Vijesti

U Tuzli najavljen mirni protest zbog pritvora maloljetnice nakon incidenta u...

Vijesti

Zabrinuti roditelj nakon napada u Gornjoj Tuzli: „Da li je škola...

Vijesti

Na Tušnju u toku radovi vrijedni više od 832 hiljade KM:...

Istaknuto

Nakon incidenta u Gornjoj Tuzli: Predložen pritvor maloljetnici

Vijesti

UIO u septembru prikupila rekordnih 1,2 milijarde KM prihoda

Vijesti

Akademskoj zajednici u FBiH besplatan pristup platformi ProQuest

Vijesti

Lukavac sutra preuzima filter-stanicu „Modrac“, građanima omogućen obilazak

Vijesti

Nova pravila za autoškole u BiH: Više časova vožnje i obavezna obuka na poligonu

Vijesti

Uvođenje novog benzina: Koliko će biti jeftinije od postojećeg?

Učitati više