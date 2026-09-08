Zabrinuti roditelj nakon napada u Gornjoj Tuzli: „Da li je škola znala i reagovala na vrijeme?“

Nakon napada u Osnovnoj školi „Gornja Tuzla“, u kojem su 4. septembra povrijeđene dvije maloljetne osobe, u javnosti se pojavilo pismo zabrinutog roditelja jednog od učenika ove škole. U pismu se izražava zabrinutost zbog sigurnosti djece, ali i postavljaju pitanja o tome da li je događaju prethodilo međuvršnjačko nasilje i da li su nadležni u školi ranije bili upoznati s problemom.

Općinski sud u Tuzli ranije je odredio jednomjesečni pritvor maloljetnoj S.Č. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi s događajem u prostorijama škole, kada je, prema informacijama nadležnih institucija, nožem povrijedila dvije maloljetne osobe.

Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona također je ranije potvrđeno da postoje indicije da je incidentu moglo prethoditi međuvršnjačko nasilje na koje škola eventualno nije adekvatno reagovala. Međutim, te okolnosti još nisu utvrđene kao činjenice. Istraga je u toku, a nadležni rade na provjeri informacija i utvrđivanju svih okolnosti koje su prethodile događaju.

Upravo na taj dio slučaja upozorava i roditelj koji se obratio našoj redakciji, navodeći da među roditeljima postoje informacije da je problem postojao i ranije. Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

” Poštovani,

Javljam Vam se kao roditelj djeteta iz naše škole u Gornjoj Tuzli, potresen nemilim događajem koji se desio.

Ono što me najviše boli, pored samog događaja, je šutnja škole.

Do danas nikakvo saopštenje, kao da se ništa nije desilo.

Do nas roditelja je došla informacija da je maltretiranje djevojčice koja je na kraju učinila nešto što nije smjela, bilo prijavljivano i ranije. Da je ukazivano da je ponižavana i maltretirana.

Zato pitam – šta će sada biti sa tim informacijama?

Da li će ih neko ispitati?

Da li je neko u školi znao i nije reagovao na vrijeme?

Da je reagovano ranije, da li bi se sve ovo moglo spriječiti?

Čuo sam da je djevojčici određen pritvor od mjesec dana.

Radi se o djetetu.

I to djetetu koje je, po svemu sudeći, dugo trpilo.

Da li ste zadovoljni informacijama koje ste dobili od škole i kakva su vaša očekivanja od uprave škole sada, kada se zna da je problem možda postojao i prije?

Zabrinut sam za sigurnost sve naše djece.”

Navodi iz pisma roditelja o ranijem maltretiranju u ovom trenutku nisu zvanično potvrđeni. Upravo je utvrđivanje da li je međuvršnjačko nasilje prethodilo napadu, ko je za njega znao i da li je bilo pravovremene reakcije dio okolnosti koje nadležni organi trebaju rasvijetliti tokom istrage.

S obzirom na to da su svi učesnici događaja maloljetnici, postupak se vodi prema posebnim zakonskim pravilima koja imaju za cilj zaštitu djece i njihovog identiteta. Odgovori na pitanja koja sada postavljaju roditelji, posebno ona koja se odnose na eventualne ranije prijave nasilja i postupanje škole, bit će važni za potpuno utvrđivanje onoga što je prethodilo incidentu.