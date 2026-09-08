TEMU i Shein mogli bi poskupjeti u EU

Online kupovina iz trećih zemalja mogla bi uskoro postati skuplja za građane Evropske unije, jer se nakon uvođenja carine od tri eura za male pošiljke priprema i dodatna naknada za njihovo carinsko rukovanje.

U prva dva mjeseca primjene novih pravila broj carinskih deklaracija za male pošiljke iz trećih zemalja značajno je smanjen. U odnosu na isti period prošle godine, kada ih je bilo gotovo 67.000, broj je pao na približno 37.500, što predstavlja smanjenje od 44 posto.

Istovremeno je od carine prikupljeno više od 214.000 eura, a iz Carinske uprave Hrvatske navode da tokom naplate nisu zabilježeni veći problemi.

Evropska unija sada priprema širu reformu carinskog sistema koja bi trebala donijeti i novu naknadu za rukovanje malim pošiljkama. Njome bi se pokrivali troškovi obrade velikog broja paketa koji svakodnevno ulaze na tržište EU.

Iako obavezu plaćanja carine formalno imaju platforme putem kojih se roba naručuje, postoji mogućnost da se i novi trošak u konačnici prenese na kupce. To bi značilo da bi se, uz postojeću carinu od tri eura po vrsti robe, plaćala i dodatna naknada za obradu pošiljke.

Visina te naknade još nije određena, a trebala bi biti definisana propisima Evropske komisije.

Milijarde paketa godišnje ulaze u EU

Jedan od razloga za uvođenje novih pravila je ogroman broj jeftinih pošiljki koje u Evropsku uniju stižu prvenstveno iz Kine i drugih zemalja izvan Unije.

Zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan upozorila je da sa kineskog tržišta svake godine u EU stigne više od četiri milijarde paketa, zbog čega je, prema njenim riječima, gotovo nemoguće provesti potpunu kontrolu svih proizvoda.

Novim mjerama Evropska unija želi povećati kontrolu robe koja ulazi na njeno tržište, ali i osigurati sredstva za troškove carinske obrade sve većeg broja malih pošiljki.

Prema najavama, nova naknada mogla bi se početi naplaćivati od novembra, ali će konačni datum i iznos zavisiti od propisa koji tek trebaju biti usvojeni.

Šta nova pravila znače za kupce u BiH?

Promjene se odnose na robu koja ulazi na carinsko područje Evropske unije i ne primjenjuju se direktno na pošiljke koje kupci naručuju u Bosnu i Hercegovinu.

Za pošiljke koje direktno dolaze u BiH i dalje važe domaći carinski propisi. Ipak, promjene cijena dostave ili poslovnih pravila velikih platformi poput Temua i Sheina mogle bi posredno utjecati i na kupce u Bosni i Hercegovini.