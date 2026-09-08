Tužilaštvo formiralo predmet protiv mitropolita Metodija zbog veličanja Mladića

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija zbog sumnje na krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, nakon njegovih izjava o Ratku Mladiću u Pivskom manastiru.

Iz Tužilaštva je potvrđeno da je protiv mitropolita formiran predmet, a postupanje se odnosi na njegove izjave od 28. augusta, dan nakon smrti Ratka Mladića.

Šta je Metodije govorio o Mladiću?

Metodije je tokom obilježavanja praznika Uspenja Presvete Bogorodice govorio o Mladiću, a nakon liturgije služen je i pomen bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Govoreći pred okupljenima, Metodije je rekao da je narod u Mladiću „prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova“.

„Neka Presveta Majka Božja, čije uspenje proslavljamo, uspne i njegovu dušu među sve svete srpske vitezove, čuvenoga generala Ratka“, kazao je Metodije.

Tokom besjede osvrnuo se i na presudu Mladiću, navodeći da ga je „ovaj bijeli svijet sudio i osudio“, a njegovo suđenje predstavio je kao pokušaj ponižavanja srpskog naroda.

Na zvaničnoj stranici Eparhije budimljansko-nikšićke objavljeno je da je nakon liturgije služen „pomen novopredstavljenom slugi Božjem generalu Ratku Mladiću“.

Upravo su te izjave sada predmet postupanja Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Nije prvi put da njegovi istupi izazivaju reakcije

Aktuelni slučaj nije prvi put da su postupci i izjave mitropolita Metodija izazvali polemike i reakcije nadležnih institucija u Crnoj Gori.

U ljeto 2025. godine Metodije je u selu Gornje Zaostro kod Berana otkrio spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Nakon reakcije državnih institucija i naloga za njegovo uklanjanje, spomenik je premješten u crkveni objekat. Metodije je tada poručio da će spomenik staviti u crkvu „pa nek dođu da ruše crkvu“, a Đurišića je u svom obraćanju predstavio kao uzor.

„Najbitnije je da budemo slični njemu, da budemo vjerni svome rodu, da znamo ko smo, da smo Srbi, da smo pravoslavni“, rekao je tada Metodije.

Govoreći o institucijama koje su zahtijevale uklanjanje spomenika, kazao je i da se ne boji njihove sile, te je Đurišića svrstao među, kako je naveo, „najveće srpske vitezove“.

Slučaj je dobio i pravni nastavak. Osnovni sud u Beranama naložio je privremeno oduzimanje spomenika Pavlu Đurišiću iz objekata Manastira Đurđevi Stupovi, uz obrazloženje da može predstavljati dokaz u krivičnom postupku koji se vodio zbog nedozvoljenog podizanja spomen-obilježja.

Metodije je u javnosti ranije privukao pažnju i dodjelom Ordena Svetog Georgija Pobjedonosca prvog reda predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Rođen u Sarajevu

Mitropolit Metodije, svjetovnog imena Ljubiša Ostojić, rođen je 1976. godine u Sarajevu. Dio školovanja završio je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a nakon početka rata s porodicom se preselio u Podgoricu.

Završio je Ekonomski fakultet, a potom i teološke studije. U monaški život ušao je početkom dvijehiljaditih godina, dok je 2021. preuzeo budimljansko-nikšićku eparhiju.

Mladić pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i druga kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Umro je 27. augusta u zatvorskoj bolnici u Hagu a sahranjen je u Beogradu.