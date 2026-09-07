Nakon incidenta u Gornjoj Tuzli: Predložen pritvor maloljetnici

Jasmina Ibrahimović

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je sudiji za maloljetnike Općinskog suda Tuzla određivanje jednomjesečnog pritvora 15-godišnjoj djevojčici iz Gornje Tuzle.

Maloljetnica je osumnjičena da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda, a oštećene su dvije učenice Osnovne škole „Gornja Tuzla“.

Prema navodima Tužilaštva TK, događaj se desio 4. septembra u prostorijama škole, kada je osumnjičena upotrijebila nož i dvjema djevojčicama nanijela više povreda.

Protiv maloljetnice je donesena naredba o pokretanju pripremnog postupka, a Tužilaštvo će zajedno s istražiteljima OKP PU Tuzla nastaviti provoditi istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Zbog zakonske zaštite djece i maloljetnika u krivičnom postupku, Tužilaštvo nije iznijelo dodatne detalje o slučaju.

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