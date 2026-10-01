UIO u septembru prikupila rekordnih 1,2 milijarde KM prihoda

Ali Huremović
UIO u septembru prikupila rekordnih 1,2 milijarde KM prihoda
Foto: Ilustracija (Fena)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u septembru je prikupila 1,208 milijardi KM prihoda, što je najveći mjesečni iznos od osnivanja ove institucije. Ukupni prihodi od indirektnih poreza u prvih devet mjeseci ove godine dostigli su 9,567 milijardi KM.

To je za 561 milion KM, odnosno 6,23 posto više nego u istom periodu prošle godine, kada je prikupljeno 9,006 milijardi KM.

UIO je od januara do septembra izvršila povrat PDV-a u iznosu od 1,633 milijarde KM. U taj iznos uključeno je i 857.077,55 KM povrata PDV-a građanima Bosne i Hercegovine na prvu kupljenu nekretninu.

Neto prihodi koji su raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 7,934 milijarde KM, što je za 7,6 posto više nego u prvih devet mjeseci prošle godine.

Najviše sredstava raspoređeno Federaciji BiH

Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u prvih devet mjeseci raspoređeno je 759 miliona KM.

Federacija BiH je sa Jedinstvenog računa dobila 4,412 milijardi KM, Republika Srpska 2,469 milijardi KM, dok je Brčko distriktu raspoređeno 248 miliona KM.

Pored ovih sredstava, po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju puteva, Federaciji BiH pripalo je dodatnih 185 miliona KM, Republici Srpskoj 122 miliona KM, a Brčko distriktu šest miliona KM.

Dio sredstava ostao je kao rezerva na posebnom računu za putarinu.

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