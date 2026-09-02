BiH prikupila 473 miliona KM indirektnih poreza više nego prošle godine

Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih osam mjeseci 2026. godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona KM, što je za 473 miliona KM ili šest posto više nego u istom periodu prošle godine.

U prvih osam mjeseci 2025. godine prihodi od indirektnih poreza iznosili su 7 milijardi i 886 miliona KM, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Istovremeno je poreskim obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat vraćeno milijardu i 446 miliona KM PDV-a.

Neto prikupljeni prihodi, koji su raspoređeni državi, entitetima i Brčko distriktu, iznosili su 6 milijardi i 913 miliona KM. To je za 7,35 posto više u odnosu na iznos raspoređen korisnicima u prvih osam mjeseci prošle godine.

Samo u augustu prikupljena je milijarda i 114 miliona KM indirektnih poreza, odnosno 78 miliona KM više nego u augustu 2025. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prvih osam mjeseci raspoređena su 672 miliona KM, dok je ostatak prihoda usmjeren entitetima i Brčko distriktu.

Federaciji BiH je sa Jedinstvenog računa UIO raspoređeno 3 milijarde i 832 miliona KM, Republici Srpskoj 2 milijarde i 145 miliona KM, a Brčko distriktu 215 miliona KM.

Kada se posmatraju sredstva doznačena entitetima i Brčko distriktu nakon izdvajanja pripadajućeg iznosa za servisiranje vanjskog duga, Federaciji BiH doznačene su 3 milijarde i 264 miliona KM, što predstavlja rast od 13,84 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Republici Srpskoj doznačena je milijarda i 838 miliona KM, odnosno 13,74 posto više nego godinu ranije, dok su Brčko distriktu doznačena 203 miliona KM, što je rast od 9,13 posto.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, Federaciji BiH dodatno su raspoređena 162 miliona KM, Republici Srpskoj 107 miliona KM, a Brčko distriktu pet miliona KM.

Razlika prikupljenih sredstava ostaje kao rezerva na posebnom računu za putarinu.