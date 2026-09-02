Preminuo Ivan Gudelj, legenda Hajduka i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije

Ivan Gudelj, nekadašnji nogometaš Hajduka i reprezentacije Jugoslavije, preminuo je u 67. godini života, objavila je Slobodna Dalmacija.

Gudelj je ostao upamćen kao jedan od najboljih igrača splitskog Hajduka svoje generacije. Za prvi tim splitskog kluba igrao je od kraja sedamdesetih do 1986. godine, kada je zbog zdravstvenih problema morao prerano završiti profesionalnu karijeru.

U Hajduk je stigao kao 15-godišnjak, a ubrzo je postao jedan od najvažnijih igrača ekipe i kapetan. Zbog stila igre dobio je nadimak „Beckenbauer iz Zmijavaca“.

Značajan trag ostavio je i u reprezentaciji Jugoslavije, za koju je upisao 33 nastupa i postigao tri gola. Bio je i najmlađi kapetan reprezentacije.

Kao kapetan juniorske reprezentacije Jugoslavije predvodio je ekipu do titule prvaka Evrope 1979. godine, kada je proglašen i najboljim igračem prvenstva. Tri godine kasnije proglašen je nogometašem godine u Jugoslaviji, a njegove igre privukle su pažnju velikih evropskih klubova.

Karijera Ivana Gudelja naglo je prekinuta 1986. godine. Tokom prvenstvene utakmice Hajduka i Crvene zvezde na Poljudu osjetio je ozbiljne zdravstvene probleme, a naknadno mu je dijagnosticiran hepatitis B.

Iako je pokušavao da se vrati profesionalnom nogometu, bolest mu to nije dozvolila, pa je karijeru morao završiti sa samo 26 godina, u periodu kada se nalazio na njenom vrhuncu.

Nakon igračke karijere Gudelj se posvetio trenerskom radu, a godinama je javno govorio i o svojoj borbi s hepatitisom B te učestvovao u aktivnostima usmjerenim na edukaciju o ovoj bolesti.

U ljeto 2023. godine objavljeno je da se, nakon višedecenijske borbe, izborio s virusom.