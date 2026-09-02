Bećirović se oprostio od Raifa Dizdarevića: Bosna i Hercegovina izgubila velikog državnika

Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ, bosanskohercegovački diplomata, političar, antifašista i učesnik Narodnooslobodilačke borbe, preminuo je 2. septembra u Sarajevu u 100. godini života.

Povodom njegove smrti predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je izraze saučešća porodici Dizdarević, prijateljima i svima koji su poštovali njegov život i djelo.

Bećirović je naveo da je s tugom primio vijest o smrti Raifa Dizdarevića, ističući da je imao priliku lično ga poznavati i razgovarati s njim o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Bosne i Hercegovine.

„Pamtit ću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini. Susreti i razgovori s njim za mene su imali posebnu vrijednost“, naveo je Bećirović.

Dodao je da je Dizdarević tokom dugogodišnjeg političkog i diplomatskog djelovanja obavljao najodgovornije državne funkcije, a njegovu biografiju obilježili su javni rad, državničko iskustvo i opredijeljenost za mir, ravnopravnost i zajednički život.

„Odlaskom Raifa Dizdarevića Bosna i Hercegovina izgubila je svjedoka i učesnika važnih događaja u historiji naše države i regije. Njegovo životno djelo i doprinos političkoj i diplomatskoj afirmaciji Bosne i Hercegovine ostat će trajno zabilježeni“, poručio je Bećirović.

Raif Dizdarević rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Kao sedamnaestogodišnjak priključio se partizanima i Narodnooslobodilačkom pokretu, a nakon Drugog svjetskog rata obrazovao se na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi.

Tokom duge diplomatske karijere radio je u predstavništvima tadašnje Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom Savezu i Čehoslovačkoj. Od 1978. do 1982. godine bio je predsjednik Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

Nakon toga obavljao je niz najviših funkcija na nivou SFRJ. Bio je predsjednik Savezne skupštine, potom savezni sekretar za inostrane poslove, a političku karijeru krunisao je funkcijom predsjednika Predsjedništva SFRJ, koju je obavljao od maja 1988. do maja 1989. godine.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini ostao je u opkoljenom Sarajevu. Nakon završetka političke karijere posvetio se pisanju, a među njegovim najpoznatijim djelima je knjiga „Od smrti Tita do smrti Jugoslavije“, u kojoj je analizirao političke procese koji su prethodili raspadu zajedničke države.

Autor je i knjige „Vrijeme koje se pamti“, kao i brojnih memoarskih zapisa.

Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju Raifa Dizdarevića bit će objavljeni naknadno.