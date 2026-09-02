Preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ

Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ, bosanskohercegovački i jugoslovenski diplomata, političar i učesnik Narodnooslobodilačke borbe, preminuo je jutros u Sarajevu u 100. godini života.

Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Još kao sedamnaestogodišnjak, 1943. godine, priključio se partizanima i Narodnooslobodilačkom pokretu. Antifašizam i ideja ravnopravnosti naroda ostali su važan dio njegovog političkog i javnog djelovanja.

Nakon Drugog svjetskog rata obrazovao se na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, a potom započeo dugu diplomatsku i političku karijeru. Radio je u diplomatskim predstavništvima tadašnje Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom Savezu i Čehoslovačkoj.

Jednu od najvažnijih funkcija u Bosni i Hercegovini preuzeo je 1978. godine, kada je postao predsjednik Predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Na toj poziciji ostao je do 1982. godine.

Nakon toga obavljao je najviše funkcije na nivou SFRJ. Bio je predsjednik Savezne skupštine, a potom i savezni sekretar za inostrane poslove, predstavljajući Jugoslaviju na međunarodnoj sceni u periodu složenih odnosa tokom Hladnog rata.

Političku karijeru Raif Dizdarević krunisao je funkcijom predsjednika Predsjedništva SFRJ, koju je obavljao od maja 1988. do maja 1989. godine. Na čelu tadašnje države nalazio se u periodu duboke ekonomske i političke krize, neposredno pred događaje koji će nekoliko godina kasnije dovesti do raspada Jugoslavije.

Početak rata u Bosni i Hercegovini dočekao je u Sarajevu, gdje je ostao tokom opsade grada.

Nakon završetka političke karijere značajan dio svog iskustva prenio je u knjige i memoarske zapise. Među njegovim najpoznatijim djelima je „Od smrti Tita do smrti Jugoslavije“, u kojem je pisao o političkoj krizi i procesima koji su prethodili raspadu zajedničke države.

Autor je i knjige „Vrijeme koje se pamti“, kao i drugih zapisa koji predstavljaju svjedočanstvo o političkom i društvenom životu druge polovine 20. stoljeća.

Poticao je iz poznate fojničke porodice Dizdarević, čiji su članovi ostavili značajan trag u političkom, diplomatskom, kulturnom i društvenom životu Bosne i Hercegovine. Njegova braća Nijaz i Faik Dizdarević također su bili istaknuti politički i diplomatski djelatnici.

Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju Raifa Dizdarevića bit će objavljeni naknadno.