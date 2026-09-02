Težina u stomaku nakon buđenja? Probajte ovaj jednostavan jutarnji napitak

Osjećaj težine i nadutosti u stomaku odmah nakon buđenja može biti neugodan, posebno ako je probava usporena. Jedna od jednostavnih jutarnjih kombinacija koja nekima može pomoći jeste mlaka voda sa malo svježeg đumbira i nekoliko kapi limuna.

Za pripremu je dovoljno oko 200 mililitara mlake vode i pola čajne kašičice svježe narendanog đumbira. Nakon što đumbir odstoji približno minut, može se dodati pet do šest kapi limunovog soka. Napitak se pije polako, prije doručka.

Važno je ne pretjerivati s količinom đumbira. Veća količina neće nužno donijeti bolji efekat, a može izazvati peckanje ili neugodan osjećaj u želucu. Ni voda ne bi trebala biti vrela ili potpuno hladna, već ugodno mlaka.

Đumbir se često povezuje s olakšavanjem probave, a pojedina istraživanja ukazuju na to da može doprinijeti bržem pražnjenju želuca. Ipak, to ne znači da će nadutost nestati odmah niti da će ovaj napitak djelovati jednako kod svih.

Nadutost može imati brojne uzroke, od brzog jedenja i gaziranih pića do zatvora ili hrane koja se teže probavlja. Zbog toga čaša vode sa đumbirom može biti dio jutarnje rutine, ali ne predstavlja zamjenu za liječenje ili promjenu prehrambenih navika.

Osobe kojima limun pogoršava žgaravicu mogu ga izostaviti, dok bi količinu đumbira trebalo smanjiti ukoliko izazove mučninu ili peckanje. Poseban oprez preporučuje se osobama koje koriste određenu terapiju, naročito lijekove za razrjeđivanje krvi.

Ako se nadutost javlja gotovo svakodnevno, traje sedmicama ili je praćena jakim bolovima, povraćanjem, krvlju u stolici ili naglim gubitkom tjelesne težine, potrebno je obratiti se ljekaru.