Za 38 javnih kuhinja u FBiH osigurano 800.000 KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP u Bosni i Hercegovini osigurali su podršku vrijednu 800.000 KM za 38 javnih kuhinja u Federaciji BiH.

Protokol o realizaciji podrške potpisali su federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH Renaud Meyer.

Sredstva će biti usmjerena na nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane, kao i na manje infrastrukturne radove u javnim kuhinjama.

Polovinu ukupnog iznosa, odnosno 400.000 KM, osigurala je Evropska unija kroz IPA sredstva, dok je dodatnih 400.000 KM izdvojila Vlada Federacije BiH.

Potreba za dodatnim ulaganjima potvrđena je kroz mapiranje koje je UNDP proveo tokom 2022. i 2023. godine. Istraživanjem su bile obuhvaćene 54 javne kuhinje i organizacije koje su u tom periodu osiguravale hranu za više od 18.000 ljudi i mjesečno dijelile više od 445.000 toplih obroka.

Oko polovine obuhvaćenih kuhinja kao jedan od najvećih problema navelo je nedostatak osnovne opreme.

Prioriteti za ulaganja u 38 javnih kuhinja određeni su na osnovu procjene stvarnih potreba, dok će Ministarstvo i UNDP koordinirati sredstva iz oba izvora kako bi se izbjeglo preklapanje i podrška bila usmjerena tamo gdje je najpotrebnija.

Potpisivanje Protokola bilo je prilika i za razgovor o nastavku saradnje na unapređenju sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH. Fokus budućih aktivnosti bit će na digitalizaciji usluga, jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i unapređenju sigurnosti hrane za najugroženije kategorije stanovništva.