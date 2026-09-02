Preminuo prof. dr. Džemal Poljaković, ljekar i profesor UNTZ

Prof. dr. Džemal Poljaković, istaknuti ljekar, doktor medicinskih nauka, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, humanista i pjesnik, preminuo je 29. augusta u 83. godini života.

Poljaković je rođen 1944. godine u Gornjoj Kalesiji. Srednju školu završio je u Tuzli, dok je studij medicine okončao u Beogradu. Nakon završetka studija profesionalni život posvetio je medicini i naučnom radu, ostavljajući značajan trag u zdravstvenoj i akademskoj zajednici Tuzle.

Uz ljekarski poziv, važan dio njegovog života bila je i književnost. Poeziju je objavljivao u časopisima i novinama među kojima su Naši dani, Polet, Index, Pokret, Oslobođenje i Telegram, a za svoje pjesničko stvaralaštvo više puta je nagrađivan.

Pisanju poezije intenzivnije se vratio tokom devedesetih godina, u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Iz tog perioda nastala je i knjiga patriotske poezije „Let iznad vatre“, jedno od njegovih zapaženijih književnih djela.

Povodom smrti prof. dr. Džemala Poljakovića oglasio se i načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović, koji je porodici uputio izraze saučešća.

„Odlaskom dr. Džemala Poljakovića Kalesija, Tuzla i cijela Bosna i Hercegovina ostale su bez čovjeka koji je svojim životom i djelom ostavio dubok i neizbrisiv trag u medicini, nauci, književnosti i društvenoj zajednici. Dr. Džemal Poljaković bio je jedan od onih ljudi na koje je Kalesija s razlogom bila ponosna. Svojim stručnim i naučnim radom, humanošću i književnim stvaralaštvom zadužio je generacije koje dolaze“, naveo je Mujkanović.

Dodao je da će njegovo ime i djelo ostati trajno vezani za Kalesiju i Tuzlu, sredine kojima je pripadao i kojima je dao veliki doprinos.

Dženaza prof. dr. Džemalu Poljakoviću bit će obavljena danas, 2. septembra, nakon 17.15 sati na mezarju Gajani u Gornjoj Kalesiji.

Iz JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija potvrđeno je i da će biti organizovano pjesničko veče posvećeno ljekaru i pjesniku Džemalu Poljakoviću.