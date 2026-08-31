Preminuo legendarni muzičar Stjepan Jimmy Stanić

Stjepan Jimmy Stanić, legendarni hrvatski muzičar i jedan od najprepoznatljivijih izvođača svoje generacije, preminuo je u 98. godini života. I u poznim godinama ostao je aktivan na sceni, nastupajući gotovo do posljednjih dana.

Više od sedam decenija proveo je na muzičkoj sceni, a publika će ga pamtiti po prepoznatljivom glasu, humoru i pjesmama koje su obilježile njegovu dugu karijeru.

Među njegovim najpoznatijim pjesmama je „Kauboj Jimmy“, koju je snimio kao član Vokalnog ansambla Nikice Kalogjere. Zanimljivo je da pjesma nije bila razlog njegovog nadimka Jimmy, već je upravo zbog nadimka dobio priliku da je izvede.

Tokom karijere izvodio je i pjesme „Kukavica“, „Prolazi sve“, „Moje kobile Suzi“ i „Dimnjačar“, koju je pjevao sa suprugom Barbarom.

Stjepan Jimmy Stanić rođen je 20. januara 1929. godine u Zagrebu. Muzikom se počeo baviti još u mladosti, a osim pjevanja svirao je gitaru i kontrabas.

Brojne kolege oprostile su se od Stanića, prisjećajući se njegovog muzičkog talenta, smisla za humor i dugogodišnjeg prisustva na jazz i zabavnoj sceni.

Za doprinos muzici Stjepan Jimmy Stanić je 2013. godine dobio Porina za životno djelo.

Njegova karijera trajala je više od sedam decenija, a i nakon 90. godine nastavio je nastupati i zabavljati publiku koja ga je pratila kroz različite generacije.