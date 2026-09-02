Dijelovi Tuzle bez vode zbog kvarova na cjevovodu

Vodosnabdijevanje u Tuzli otežano je u nekoliko naselja i ulica zbog kvarova na vodovodnoj mreži, saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

U dijelu ulice Peje Markovića u toku je sanacija kvara na cjevovodu, zbog čega je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja.

Bez vode je i dio naselja Kiseljak, kao i dio ulice Zlatnih ljiljana, gdje su također evidentirani kvarovi na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana.

U ulicama Dragodol, Pašage Mandžića i Hadžimarijana Divkovića kvar je otklonjen, pa je vodosnabdijevanje ponovo uredno.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla navode da ostala naselja na području grada imaju uredno vodosnabdijevanje u Tuzli.